وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الفلاح للسيارات عن رغبتها في تعيين موظفات سعوديات من أجل العمل في فروع الشركة في العاصمة الرياض – حي الشفا، بمسمى وظيفي (أمينة صندوق) وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
– أمينة صندوق
شروط التقديم:-
سعودية الجنسية
حاصلة على بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة .
مميزات الوظيفة :-
رواتب مجزية
حوافز شهرية منافسة
مسار وظيفي واضح
دورات تدريبية بشكل دوري
تاريخ التقديم:-
متاح الآن
طريقة التقديم: من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected])
اترك تعليقاً