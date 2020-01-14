وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الفلاح للسيارات عن رغبتها في تعيين موظفات سعوديات من أجل العمل في فروع الشركة في العاصمة الرياض – حي الشفا، بمسمى وظيفي (أمينة صندوق) وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– أمينة صندوق

شروط التقديم:-

سعودية الجنسية

حاصلة على بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة .

مميزات الوظيفة :-

رواتب مجزية

حوافز شهرية منافسة

مسار وظيفي واضح

دورات تدريبية بشكل دوري

تاريخ التقديم:-

متاح الآن

طريقة التقديم: من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected])

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