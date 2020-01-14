وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق

وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق

2020/01/14
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الفلاح للسيارات عن رغبتها في تعيين موظفات سعوديات من أجل العمل في فروع الشركة في العاصمة الرياض – حي الشفا، بمسمى وظيفي (أمينة صندوق) وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– أمينة صندوق

شروط التقديم:-

سعودية الجنسية
حاصلة على بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة .
مميزات الوظيفة :-

رواتب مجزية
حوافز شهرية منافسة
مسار وظيفي واضح
دورات تدريبية بشكل دوري

تاريخ التقديم:-

متاح الآن

طريقة التقديم: من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected])

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