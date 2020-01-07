وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم

المواطن - الرياض

أعلنت أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

الوظائف الشاغرة :-

1- مساعد إداري

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية. – بلا خبرة سابقة.

مميزات الوظيفة :-

– الراتب 7,500 ريال.

رابط التقديم :-

اضغط هنا

2- فني شبكات ونظم حاسب

شروط التقديم :-

– التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب. – خبرة 0 – 1 سنوات.

مميزات الوظيفة :-

– راتب شهري: 5,000 ريال.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم :-

اضغط هنا