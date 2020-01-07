وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم

المواطن - الرياض
أعلنت أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
الوظائف الشاغرة :-
1- مساعد إداري
شروط التقديم :-
- – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية.
- – بلا خبرة سابقة.
مميزات الوظيفة :-
– الراتب 7,500 ريال.
رابط التقديم :-
2- فني شبكات ونظم حاسب
شروط التقديم :-
- – التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب.
- – خبرة 0 – 1 سنوات.
مميزات الوظيفة :-
– راتب شهري: 5,000 ريال.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
رابط التقديم :-
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