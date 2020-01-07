وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم
من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات

وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم

2020/01/07
الساعة 12:27 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت أسواق عبدالله العثيم عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

الوظائف الشاغرة :-

1- مساعد إداري

شروط التقديم :- 

  1. – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية.
  2. – بلا خبرة سابقة.

مميزات الوظيفة :-

– الراتب 7,500 ريال.

رابط التقديم :- 

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2- فني شبكات ونظم حاسب

شروط التقديم :- 

  1. – التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب.
  2. – خبرة 0 – 1 سنوات.

مميزات الوظيفة :-

– راتب شهري: 5,000 ريال.

 تاريخ التقديم :- 

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم :- 

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