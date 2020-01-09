وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
في عدد من التخصصات

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

2020/01/09
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيالمراسلون
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني- التسويق (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق الكيميائي، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير.

. مشرف السلامة (للسعوديين/ رأس الخير): درجة البكالوريوس في المجال التقني.

. أخصائي ثاني- أنظمة مراقبة العمليات (رأس الخير): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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