وظائف إدارية وهندسية شاغرة بصدارة للكيميائيات

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بصدارة للكيميائيات

2020/01/21
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق نشاط الإنتاج.

– قائد مركز معالجة السوائل.

– أخصائي تمويل الأعمال.

– مهندس الصيانة والموثوقية.

– مهندس أول الأجهزة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
    •
  • وظائف شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة بصدارة للكيميائيات
    •
  • #وظائف هندسية وفنية شاغرة بصدارة للكيميائيات
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :