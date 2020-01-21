وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع مدينة القدية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت إدارة المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي العقود (عدد 3 وظائف).

. أخصائي العلاقات الحكومية.

. مدير التخطيط الرئيسي.

. أخصائي علاقات (عدد 4 وظائف).

. مدير التقارير.

. أخصائي التقارير (عدد وظيفتين).

. مهندس أول شبكات تقنية المعلومات.

. محلل أبحاث.

. مهندس معماري.

. مدير المخاطر.

. منسق إدارة المخاطر (عدد وظيفتين).

. محلل مالي (عدد وظيفتين).

. مدير مشروع.

. مدير التكاليف.

. مهندس واجهة المشروع.

. مدير أنظمة الصوت (عدد 3 وظائف).

. محلل نظم.

. مشرف الجدولة.

. منسق المشروع (عدد 3 وظائف).

. مدير الجدولة.

. مشرف أول الجدولة (عدد وظيفتين).

. مدير التصاريح والموافقات.

. المدير التنفيذي للخدمات الفنية.

. مشرف أمني (عدد وظيفتين).

. المدير التنفيذي لمكتب إدارة البرامج.

. مدير شؤون المقاولات.

. مدير الشؤون التنظيمية والاستحقاق.

. مدير التطوير- التصميم.

. مسؤول التصميم العام وإنشاء المنشورات.

. أخصائي نمذجة معلومات البناء.

. أخصائي نمذجة معلومات المدينة.

. أخصائي نظم المعلومات الحاسوبية/ الجغرافية.

. مدير إدارة موقع.

. مساعد إداري.

. مشرف منطقة.

. مدير مراقبة الوثائق.

. مراقب الوثائق (عدد 3 وظائف).

. مهندس مدني (عدد وظيفتين).

. مدير أصحاب المصلحة (عدد وظيفتين).

. موظف خدمة ضيافة.

. مدير البناء.

. تنفيذي مشروع.

. مدقق داخلي أول- مشروع وتقنية المعلومات.

وأوضحت إدارة المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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