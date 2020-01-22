وظائف بالمستشفى السعودي الألماني براتب 11 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لمؤهلات تخصصات الفيزياء، من أجل العمل بمقر المستشفى في مدينة جدة، بمسمى وظيفي- عالم فيزياء طبية، وعالم فيزياء- وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- عالم فيزياء طبية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).

– الراتب (11,500 ريال).

2- عالم فيزياء:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).

– الراتب (11,500 ريال).

تاريخ التقديم:

من اليوم 22/ 01/ 2020م حتى 22/ 03/ 2020م.

رابط التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”:

1- عالم فيزياء طبية:

اضغط هنا

2- عالم فيزياء:

اضغط هنا

تابعنا على تواصل معنا على