وظائف بالمستشفى السعودي الألماني براتب 11 ألف ريال

المواطن - الرياض
أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لمؤهلات تخصصات الفيزياء، من أجل العمل بمقر المستشفى في مدينة جدة، بمسمى وظيفي- عالم فيزياء طبية، وعالم فيزياء- وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- عالم فيزياء طبية:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).
– الراتب (11,500 ريال).
2- عالم فيزياء:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).
– الراتب (11,500 ريال).
تاريخ التقديم:
من اليوم 22/ 01/ 2020م حتى 22/ 03/ 2020م.
رابط التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”:
1- عالم فيزياء طبية:
2- عالم فيزياء:
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ضيف
الراتب 30 الف دولار في الخارج , وهنا 11 الف ريال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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