وظائف بالمستشفى السعودي الألماني براتب 11 ألف ريال
عبر بوابة العمل الوطنية طاقات

وظائف بالمستشفى السعودي الألماني براتب 11 ألف ريال

2020/01/22
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
1
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن المستشفى السعودي الألماني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لمؤهلات تخصصات الفيزياء، من أجل العمل بمقر المستشفى في مدينة جدة، بمسمى وظيفي- عالم فيزياء طبية، وعالم فيزياء- وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- عالم فيزياء طبية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).

– الراتب (11,500 ريال).

2- عالم فيزياء:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الفيزياء).

– الراتب (11,500 ريال).

تاريخ التقديم:

من اليوم 22/ 01/ 2020م حتى 22/ 03/ 2020م.

رابط التقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”:

1- عالم فيزياء طبية:

اضغط هنا

2- عالم فيزياء:

اضغط هنا

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
فايز الشهري
ضيف
فايز الشهري

الراتب 30 الف دولار في الخارج , وهنا 11 الف ريال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء
    •
  • 15 #وظيفة للجنسين بالمستشفى السعودي الألماني
    •
  • أمير عسير يكرم فريقًا طبيًّا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية
    •
  • وظائف بالمستشفى السعودي الألماني
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :