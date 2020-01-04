وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سدر للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف هندسية وفنية شاغرة للعمل بمقر الشركة وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

مهندس طبي أجهزة أشعة عامة

موجات فوق الصوتية

شروط التقديم :-

أن يكون المتقدمون أو المتقدمات من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية المختبرات.

اللغة الإنجليزية المتقدمة.

مميزات الوظيفة :-

– راتب 10000 ريال شهرياً.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم

رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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