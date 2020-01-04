وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات
لدى شركة سدر للتجارة والمقاولات

وظائف براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات

2020/01/04
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة سدر للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف هندسية وفنية شاغرة للعمل بمقر الشركة وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

مهندس طبي أجهزة أشعة عامة
موجات فوق الصوتية
شروط التقديم :-

أن يكون المتقدمون أو المتقدمات من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية المختبرات.
اللغة الإنجليزية المتقدمة.
مميزات الوظيفة :-

– راتب 10000 ريال شهرياً.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم

رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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