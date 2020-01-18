وظائف بعدة تخصصات في 4 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سعودية كبرى تعمل في مجال المقاولات والتشغيل عن وظائف في العديد من التخصصات والمجالات في فروع الشركة في مناطق ينبع وجدة ومكة والمنورة.

الوظائف الشاغرة :-

مشرف ميداني

مدخل بيانات

موظف خدمة عملاء

مدير عمليات

منسق عقود

سائقين نقل عام (تريلة).

شروط التقديم :-

القدرة على تحمل ضغط العمل

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 28 عام إلى 40 عام

إتقان اللغة الإنجليزية

إتقان العمل على برامج الأوفيس

خبرة معتمدة في ذات المجال لا تقل عن خمس سنوات

شخصية قيادية

مهارات الإدارة الفنية.

مميزات الوظيفة :-

العمل فترتين

رواتب تبدأ من 3000 ريال إلى 7000 ريال

التقديم من خلال البريد الاليكتروني التالي ([email protected]).

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