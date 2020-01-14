وظائف بـ جازان فوق على بند الأجور والمستخدمين

المواطن - جازان
أعلنت جامعة جازان عن وجود وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور والمستخدمين من أجل العمل في فروع الجامعة وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
1.سائق بالمرتبة 33:
- العمل بإدارات وكليات الجامعة في محافظات منطقة جازان.
- ألا يقل المؤهل عن الابتدائية، ولا يزيد عن الثانوية.
- رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”.
2.سائق بالمرتبة 33:
- العمل بمحافظة الدرب.
- ألا يقل المؤهل عن الابتدائية ولا يزيد عن الثانوية.
- رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”.
3.مراسل بالمرتبة 33:
- العمل بمحافظة الدرب.
- رخصة قيادة عمومي “نقل ثقيل”.
- ألا يقل المؤهل عن الابتدائية ولا يزيد عن الثانوية.
4.عامل “فئة أ”:
- العمل بكليات وإدارات الجامعة بمنطقة جازان.
- شهادة مهنية لا تقل عن 6 أشهر في صيانة السيارات.
شروط التقديم:-
- تقديم صور المؤهلات والخبرات ولا يحق للمتقدم استرجاعها.
- لا يقل العمر عن 20 سنة لمراسل وعن 17 سنة لسائق أو عامل.
- المسابقة لمن ليسوا على رأس العمل أو له خدمة سابقة في المملكة.
- التقيد بالمؤهلات العلمية الموضحة بالإعلان لكل تخصص.
- لا يكون المتقدم قد سبق عليه الحكم بالسجن لمدة تزيد عن السنة.
- لا يكون فصل من الخدمة لأسباب تأديبية حسب لائحة الموارد البشرية.
- الخبرات يجب ذكر بدايتها ونهايتها وبيان يثبتها من التأمينات.
- من لهم سابق عمل يوضح في شهادة الخدمة المرتبة وسبب إنهاء الخدمة.
- التقديم على وظيفة واحدة ولن يتم استلام أي ملف غير مكتمل .
المستندات المطلوبة :-
- صورة الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهلات العلمية.
- صورة من شهادة الخبرة مصدقة من جهة العمل
- ما يثبتها شهادة الخبرة من التأمينات للموظفين بالقطاع الخاص.
- صورة من رخصة عمومي نقل ثقيل للسائقين.
- صورة رخصة قيادة لوظائف المراسلين.
تاريخ التقديم:-
الحضور لمقر كلية إدارة الأعمال الإدارة العليا سابقاً- مسرح الجامعة مع إحضار المستندات اعتباراً من 1441/5/18هـ ولمدة 3 أيام حتى 1441/5/20هـ
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