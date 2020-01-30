وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بعدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في التخصصات التقنية والإدارية، للحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف المطلوبة:
1.أخصائي التواصل العلمي:
بكالوريوس في الاتصالات/ الإنجليزية/الإعلام.
الخبرة 3 أعوام.
المهام: تقديم خطط التواصل والوسائط المتعددة.
2. أخصائي التطوير التقني:
ماجستير في تخصصات العلوم/ الهندسة.
الخبرة 3 أعوام.
المهام: تحديد التقنيات الواعدة ودفع تطوير منتجات مبتكرة.
3.أخصائي نظم الأعمال:-
بكالوريوس في علوم الحاسب/ نظم معلومات إدارية.
الخبرة 5 أعوام.
المهام: تنسيق التطبيقات وتنفيذ التحسينات على النظم الحالية.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
هل قرأت هذا ؟
اترك تعليقاً