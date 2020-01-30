وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بعدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في التخصصات التقنية والإدارية، للحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف المطلوبة:

1.أخصائي التواصل العلمي:

بكالوريوس في الاتصالات/ الإنجليزية/الإعلام.

الخبرة 3 أعوام.

المهام: تقديم خطط التواصل والوسائط المتعددة.

2. أخصائي التطوير التقني:

ماجستير في تخصصات العلوم/ الهندسة.

الخبرة 3 أعوام.

المهام: تحديد التقنيات الواعدة ودفع تطوير منتجات مبتكرة.

3.أخصائي نظم الأعمال:-

بكالوريوس في علوم الحاسب/ نظم معلومات إدارية.

الخبرة 5 أعوام.

المهام: تنسيق التطبيقات وتنفيذ التحسينات على النظم الحالية.

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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