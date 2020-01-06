وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
لحملة الثانوية فما فوق

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2020/01/06
الساعة 8:56 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مشرف الخدمة والتنظيف- وأخصائي نفسي، من اجل العمل بالعاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مُشرف الخدمة والتنظيف :

شروط التقديم :-

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمة والتنظيف ويفضّل أن تكون الخبرة في أحد المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية.
2- أخصائي نفسي :

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في (علم النفس) من جامعة مُعتمدة.
– خبرة لا تقل عن 12 سنة.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري الصلاحية).

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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