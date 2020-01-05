وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بعدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معلمي أحياء.

2- معلمي كيمياء.

3- معلمي فيزياء.

4- معلمي صفوف أولية.

5- معلمي حاسب آلي.

6- معلمي لغة انجليزية.

7- معلمي لغة عربية.

8- معلمي تربية فنية.

9- روّاد نشاط.

10- مرشدي طلاب.

11- محضري مختبرات.

فيما أوضحت شركة المدارس، أن التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط ( هنا ).

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