وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بعدة تخصصات
للعمل في مدينة الرياض

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بعدة تخصصات

2020/01/05
الساعة 1:23 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- معلمي أحياء.
2- معلمي كيمياء.
3- معلمي فيزياء.
4- معلمي صفوف أولية.
5- معلمي حاسب آلي.
6- معلمي لغة انجليزية.
7- معلمي لغة عربية.
8- معلمي تربية فنية.
9- روّاد نشاط.
10- مرشدي طلاب.
11- محضري مختبرات.

فيما أوضحت شركة المدارس، أن التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط ( هنا ).

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