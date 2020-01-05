وظائف تعليمية وإدارية شاغرة بعدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (للرجال)، بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- معلمي أحياء.
2- معلمي كيمياء.
3- معلمي فيزياء.
4- معلمي صفوف أولية.
5- معلمي حاسب آلي.
6- معلمي لغة انجليزية.
7- معلمي لغة عربية.
8- معلمي تربية فنية.
9- روّاد نشاط.
10- مرشدي طلاب.
11- محضري مختبرات.
فيما أوضحت شركة المدارس، أن التقديم مُتاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2020/01/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. ولمزيد من التفاصيل اضغط ( هنا ).
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