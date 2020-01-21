وظائف شاغرة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي خدمات اجتماعية (للسعوديين).

. طبيب أسنان- التعويضات السنية.

. أخصائي لبية الأسنان.

. أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين.

. أخصائي نائب أول التخدير.

. مساعد طبيب أسنان (للسعوديين).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على تواصل معنا على