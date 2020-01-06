وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد وظيفتين إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي إدارة الموردين”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، أو المبيعات)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على تواصل معنا على