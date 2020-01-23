وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وفنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. معلم صفوف أولية (الطائف).

. مدرب فني- مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران (الظهران).

. فني خلية التدريب- التايفون (الطائف).

. فني دعم الأدوات- التايفون (الطائف).

. مخطط الأسطول- التايفون (الطائف).

. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. قائد فريق تحليل البيانات (الرياض).

. قائد مجموعة أداء سلسلة التوريد (الطائف).

. مشرف متجر الأدوات- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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