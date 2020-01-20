وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مشرف سلامة – وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :
– مشرف سلامة
شروط التقديم :-
– شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو سلامة المطارات
– خبرة 5 سنوات في المجال.
– مهارة الرقابة والضبط.
– مهارة التخطيط واتخاذ القرار المناسب.
– مهارات الاتصال.
– مهارة إدارة فريق العمل.
– مهارة التفاوض.
– مهارة التنظيم.
– مهارة التحليل والخروج بحلول.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على ترتيب الأولويات.
– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.
– القدرة على تفسير وتطبيق القوانين والقواعد واللوائح.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
– القدرة على تحفيز الموظفين والتأثير على الآخرين.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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