وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن - الرياض
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة في محافظة جدة بمسمى وظيفي – إداري العقود – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– إداري العقود
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو الإدارة القانونية أو المالية.
– خبرة 5 – 10 سنوات في مجال إدارة المشتريات والعقود.
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية.
– المعرفة الشاملة لإدارة العقود.
– التفكير بشكل استراتيجي وتحليلي لحل المشكلة.
– القدرة على إجراء تحليل إحصائي دقيق وسريع.
– معرفة العمل بنظم تكنولوجيا المعلومات المعمول بها.
– إجادة استخدام برامج Word و Excel و PowerPoint و Adobe Acrobat PDF.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
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