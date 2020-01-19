وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
للعمل في محافظة جدة

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2020/01/19
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة في محافظة جدة بمسمى وظيفي – إداري العقود – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– إداري العقود

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو الإدارة القانونية أو المالية.
– خبرة 5 – 10 سنوات في مجال إدارة المشتريات والعقود.
– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية.
– المعرفة الشاملة لإدارة العقود.
– التفكير بشكل استراتيجي وتحليلي لحل المشكلة.
– القدرة على إجراء تحليل إحصائي دقيق وسريع.
– معرفة العمل بنظم تكنولوجيا المعلومات المعمول بها.
– إجادة استخدام برامج Word و Excel و PowerPoint و Adobe Acrobat PDF.
تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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