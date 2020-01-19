وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة في محافظة جدة بمسمى وظيفي – إداري العقود – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– إداري العقود

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو الإدارة القانونية أو المالية.

– خبرة 5 – 10 سنوات في مجال إدارة المشتريات والعقود.

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية.

– المعرفة الشاملة لإدارة العقود.

– التفكير بشكل استراتيجي وتحليلي لحل المشكلة.

– القدرة على إجراء تحليل إحصائي دقيق وسريع.

– معرفة العمل بنظم تكنولوجيا المعلومات المعمول بها.

– إجادة استخدام برامج Word و Excel و PowerPoint و Adobe Acrobat PDF.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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