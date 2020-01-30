وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

. فني مواد معقمة- مستودعات طبية (الرياض).

. كبير محللي الشبكات (الرياض).

. محلل أمن المعلومات ومعالجة الكوارث (الرياض).

. محلل تقارير المؤسسة (الرياض).

. كاتب جناح (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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