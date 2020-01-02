وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

. استشاري الرعاية الطبية للتشريفات (الرياض).

. فني العلاج التنفسي (الرياض).

. أخصائي علاج تنفسي (الرياض).

. مسجل حالات الأورام (الرياض).

. كبير محللين- المعلومات الصحية (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

. استشاري أشعة أعصاب (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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