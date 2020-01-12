وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، المتخصص بتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الأنظمة المدمجة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– فني محرك طائرات: شهادة الدبلوم في تخصص التكنولوجيا الميكانيكية.

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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