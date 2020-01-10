وظائف شاغرة في جامعة كاوست

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وبحثية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- العافية والاستشارات.

. مستشار/ المعالج.

. عالم أول- المجهر الإلكتروني.

. أخصائي أول الجوائز والعقود.

. أخصائي تدريب الطلاب.

. أخصائي الجائزة- مسؤول الأبحاث.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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