وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

المواطن - الرياض
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى بمدينة الرياض.
المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:
وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وظيفة مراسل: أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية، وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأوضح مستشفى الملك خالد التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).
اترك تعليقاً