وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري أمراض معدية (الرياض).

. مشرف تمريض (الرياض).

. محلل التحكم بالقوى البشرية والوظائف (الرياض).

. محلل أهلية العلاج الطبي (الرياض).

. مساعد مغسلة (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. كاتب جناح (الرياض).

. طبيب متخصص- أمراض الكلى (الرياض).

. تقني وظائف الأعصاب (جدة).

. استشاري عيون (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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