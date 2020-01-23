وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس إنتاج- البولي بروبلين (الجبيل).

. مشرف تميز التصنيع (الجبيل).

. مهندس- الصيانة (الجبيل).

. مدير- العمليات الفنية وتحسين الأداء (جازان).

. مدير- إدارة المشاريع (جازان).

. فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. مهندس أول- الكهرباء (جازان).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. مشرف- صيانة الأجهزة (جازان).

. أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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