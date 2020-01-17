وظائف شاغرة لدى شركة بترو رابغ

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون).

– مشرف مناوب توزيع البوليمر (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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