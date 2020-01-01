وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل بعدة مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول ائتمان”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والجبيل، وحفر الباطن، وجازان، والباحة، ونجران، وخميس مشيط، والطائف، وحائل، وبريدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والجوف، وعرعر”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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