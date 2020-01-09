وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التقدير- مراقبة المشروع.

. أخصائي عقود أول.

. مهندس أول ميكانيكي/ تكييف- التصميم.

. مدير أول- خدمات الدعم.

. مهندس معماري- التصميم.

. مهندس كهرباء أول- التصميم.

. مدير- إشراك المجتمع.

. مدير- الإقامة السكنية.

. مدير خدمات المكتب- خدمات المجتمع.

. مدير الأعمال- خدمات المجتمع.

. مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات.

. مدير الوقاية والسلامة من الحرائق.

. مدير الهندسة- المعايير الهندسية والامتثال.

. مدير التصميم- المشاريع.

. مدير أول نظم المعلومات الجغرافية والمباني.

. مدير الجيوتقنية- التصميم.

. مدير نظم إدارة الوثائق الإلكترونية.

. مدير التخطيط.

. مدير التكاليف.

. مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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