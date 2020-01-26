وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مراقبة أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم المعلومات، والأمن السيبراني).

– مسؤول الائتمان: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2020م.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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