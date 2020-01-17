وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS بالرياض والطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي (الطائف).

– قائد فريق تحسين المخزون والتخطيط (الطائف).

– مدير تحسين خدمات سلسلة التوريد (الطائف).

– فني إلكترونيات طيران (الطائف).

– أخصائي إلكترونيات طيران (الرياض).

– فني صيانة إلكترونيات طيران (الرياض).

– فني صيانة طائرات (الرياض).

– فني إدارة البيانات (الطائف).

– مفتش مراقبة الجودة (الطائف).

– مراقب العمليات الهندسية (الطائف).

– مدير التدريب والشؤون المالية البحرية (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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