وظائف شاغرة للجنسين بشركة البلاد للاستشارات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة البلاد للاستشارات والحلول، المتخصصة متخصصة في الخدمات التشغيلية والاستشارات وتوفير الكوادر السعودية، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة التخطيط الإعلامي.

– مصور فوتوغرافي.

– مدير حسابات شبكات التواصل الاجتماعي.

– مسؤول الرصد والتوثيق الإعلامي للوسائل التقليدية والشبكات الاجتماعية.

– مصمم انفوجرافيك.

– مصمم موشن جرافيك.

– مسؤول إعداد الحملات الإعلامية.

– إحصائيون.

– مدقق لغوي.

– سكرتيرة.

– كاتب سيناريو لإنتاج الأفلام القصيرة.

وأوضحت الشركة، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (cv@al-bilad.com).

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