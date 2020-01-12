وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف القابضة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف الرواتب (الرياض).

– مشرف الخدمات (الرياض).

– مدير تقنية المعلومات (تبوك).

– مقدر (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– فني نجارة (الرياض).

– موظف إداري (للسعوديات/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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