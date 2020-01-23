وظائف شاغرة للجنسين بفروع البنك العربي الوطني

المواطن - خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية، الإلكترونية، هندسة الاتصالات، هندسة الشبكات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– موظف العلاقات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– موظف العلاقات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مسؤول علاقات أول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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