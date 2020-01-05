وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة بن شيهون في 5 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، المتخصصة بالمنتجات والخدمات التجارية والصناعية والعقارات والمنزلية والسيارات ومعدات البناء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وجازان، والأحساء.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم توزيع (جدة).

– مدير قسم التسويق (الرياض، وجدة).

– مندوب مبيعات جملة (عدد 6 وظائف/ الرياض، وجدة).

– أخصائي منتجات (جدة).

– مدير قسم المعارض (جدة).

– مدير الخدمات اللوجستية (جدة).

– مشرف النقل العام (جدة).

– بائع (عدد وظيفتين للجنسين/ جدة، والأحساء).

– مندوب مبيعات (عدد وظيفتين/ جازان، وجدة).

– محاسب فرع (للجنسين/ الدمام).

– أمين مستودع فرع (جدة).

– مهندس مراقبة العمليات (جدة).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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