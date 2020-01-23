وظائف شاغرة للجنسين في تعليم الأحساء

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء عن توفر وظائف شاغرة للجنسين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

– ألا يقل عمر المتقدم على وظائف السائقين عن (18) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

– ألا يقل عمر المتقدمة عن (20) عامًا ولا يزيد عن (35) عامًا.

– أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات.

– أن يكون المتقدم/ـة من سكان محافظة الأحساء والهجر التابعة لها.

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون المتقدم/ـة له سوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يكون المتقدم/ـة لائقًا صحيًا (فحص طبي).

– أن يكون المتقدم/ـة سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

– أن يجتاز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية.

– أن يكون المتقدم/ـة مسجلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

– أن يحمل المتقدم/ـة على وظيفة (سائق) رخصة سياقة سارية المفعول.

– أن تكون الخبرات الوظيفية في نفس مجال العمل ومصدقة من جهة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

– ألا يزيد المؤهل العلمي للمتقدم/ـة عن شهادة الثانوية العامة.

– تكون الأولوية لسكان الهجرة للمتقدمين من المواطنين والمواطنات في مدارس الهجر.

– سيكون التعيين على وظائف العمال بالفئة (أ) والتعيين على وظائف المستخدمين بالمرتبة (31) بمسميات (سائق – مراسل مكتبي -حارس) وسيتم تكليف المعينين على وظائف المستخدمين بمهام رسمية حسب الاحتياج في الإدارة.

– سيتم اعتماد إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئيًا من خلال احدى الوسائل التالية الرسائل النصية على الأرقام أو البريد الإلكتروني المسجلة في طلب التوظيف علمًا بأن الإدارة غير مسؤولة عن تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني بعد فترة التقديم.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين من المواطنين والمواطنات في التقديم على تلك الوظائف التسجيل على موقع الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء الإلكتروني على الرابط: (هنا)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 01/ 06/ 1441هـ إلى تاريخ 07/ 06/ 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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