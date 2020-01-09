وظائف شاغرة للجنسين في كلية الهندسة بجامعة المؤسس

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيد”، والمخصصة لقسم (الهندسة الصناعية)، طلاب عدد (2)، طالبات عدد (2)، للعام الدراسي 1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة الصناعية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألّا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– ألّا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة التوفل أو IELTS المطلوبة.

– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين.

– ألّا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج- وكشف الدرجات المعتمد– وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت، إلى الآتي:

للطلاب: إلى كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29)، أو على البريد الإلكتروني (arajkhan@kau.edu.sa)، وذلك من تاريخ 17/ 5/ 1441هـ وحتى 18/ 6/ 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

للطالبات: إلى وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ)، أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي (21589)، أو على البريد الإلكتروني (enggc.vd@kau.edu.sa)، وذلك من تاريخ 24/ 5/ 1441هـ حتى 12/ 6/ 1441هـ، خلال الدوام الرسمي.

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