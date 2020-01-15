وظائف شاغرة للنساء في الشرقية عبر طاقات
من خلال برنامج تمهير

وظائف شاغرة للنساء في الشرقية عبر طاقات

2020/01/15
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

أعلنت شركة اتحاد الخليج للتامين التعاوني، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر (6) وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل في المنطقة الشرقية، بمسمى (مسؤول شكاوى)، من خلال برنامج (تمھير) التدريب على رأس العمل، وفق التالي:

الشروط العامة:

1- سعودية الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا / إدارة أعمال.

3- لا يتطلب توفر الخبرة.

4- اللغات: الإنجليزية متقدم.

وصف التدريب:

التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها.

للتقديم من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

 

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