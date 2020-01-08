وظائف صحية في شركة الشايع الدولية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية في مدينة الرياض عن وجود وظائف شاغرة في مجموعة صيدليات بووتس في عدة فروع بالرياض، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

شروط التقديم:

1- سعودي الجنسية.

2- خريج صيدلة.

3- رخصة مزاولة مهنة الصيدلة.

4- يفضّل من لديه خبرة سنة على الأقل.

5- لغة إنجليزية مُمتازة (تحدثًا وكتابةً).

تاريخ التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 08/ 01/ 2020م، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم:

تبعث السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة- صيدلية بووتس- في عنوان البريد التالي: Careers.cpksa@alshaya.com

تابعنا على تواصل معنا على