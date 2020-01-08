وظائف على بند الأجور والمستخدمين بـ جامعة جازان

المواطن - جازان

أعلنت جامعة جازان عن وجود وظائف شاغرة للرجال، على بند الأجور والمستخدمين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية التقديم للوظائف وفق ما ورد في لائحة وظائف المستخدمين ودليل التصنيف، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- سائق (المرتبة 33):

– كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

– المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة.

– رخصة قيادة عمومي (نقل ثقيل) سارية المفعول.

2- مُراسل (المرتبة 33):

– كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

– المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة.

– رخصة قيادة.

3- سائق (المرتبة 33):

– محافظة الدرب.

– المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة.

– رخصة قيادة عمومي (نقل ثقيل) سارية المفعول.

4- عامل (بند الأجور- فئة أ):

– كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

– شهادة مهنية في صيانة السيارات لا تقل عن ستة أشهر.

شروط التقديم:

1- المسابقة مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة.

2- التقيد بالمؤهلات العلمية، والخبرات المطلوبة والموضحة بالإعلان أمام كل وظيفة.

3- الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص يوضح فيها مسمى الوظيفة، وبداية ونهاية الخدمة، وبيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

4- بالنسبة للذين سبق لهم العمل في جهات حكومية، يوضح في شهادة الخدمة مسمى الوظيفة، والمرتبة التي كان يشغلها، وسبب إنهاء الخدمة.

5- أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.

6- يجب على المتقدم ألا يكون قد حُكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة، أو فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، حسب لائحة الموارد البشرية.

7- تقدم صور المؤهلات والخبرات فقط، ولا يحق للمتقدم استرجاعها وستتم مطابقة الأصل لاحقًا.

8- ألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عامًا لوظيفة (مراسل) وألا يقل عن سبعة عشر عامًا لوظيفة (سائق، وعامل).

9- لن يستلم أي ملف غير مستكمل.

تاريخ التقديم:

يوم الاثنين بتاريخ 18/ 05/ 1441هـ الساعة (8:30) صباحًا إلى الساعة 12:00 ظهرًا (ولمدة ثلاثة أيام).

رابط التقديم:

– على الراغبين الدخول في المسابقة ممن تتوفر فيهم الشروط التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال (الإدارة العُليا سابقًا- مسرح الجامعة).

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