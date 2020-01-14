وظائف فنية بـ مستشفى قوى الأمن لحملة الثانوية فما فوق

وظائف فنية بـ مستشفى قوى الأمن لحملة الثانوية فما فوق

2020/01/14
الساعة 12:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن  عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي / فني تكييف / ميكانيكي سيارات / وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

1- فني تكييف

  1. – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
  2. – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية.
  3. – اجادة اللغة الإنجليزية .

رابط التقديم:-

اضغط هنا 

2- ميكانيكي سيارات 

  1. – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
  2. – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية.
  3. – اجادة اللغة الإنجليزية .

رابط التقديم:-

اضغط هنا 

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