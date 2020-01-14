وظائف فنية بـ مستشفى قوى الأمن لحملة الثانوية فما فوق

المواطن - الرياض
أعلن مستشفى قوى الأمن عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي / فني تكييف / ميكانيكي سيارات / وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
1- فني تكييف
- – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
- – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية.
- – اجادة اللغة الإنجليزية .
رابط التقديم:-
2- ميكانيكي سيارات
- – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة.
- – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية.
- – اجادة اللغة الإنجليزية .
رابط التقديم:-
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