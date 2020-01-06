وظائف فنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل نظام الاتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– داعم فني ثان (جدة): شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.

– فني اتصالات ثان (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصصات (الاتصالات، الشبكات، الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 جمادى الأولى 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 جمادى الثانية 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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