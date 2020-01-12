وظائف لدى الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات

وظائف لدى الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات

2020/01/12
الساعة 10:15 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات والشروط التالية:

1- وظيفة مخطط تصنيع :
– الجنسية : سعودي .
– الأفضلية لخريجي الهندسة الصناعية.
– خبرة في إدارة سلسلة التوريد “سنة كحد أدنى”
– إتقان اللغة الإنجليزية و برنامج الاكسل

2- وظيفة محاسب فرع.
– المدينة: بريدة.
– سعودي الجنسية.
– بكالوريوس محاسبة.
– الأفضلية لمن لديه خبرة ”سنة كحد ادنى”

3- مندوب مبيعات.
– الجنسية : غير محددة.
– الأفضلية لمن لديه خبرة بنفس المجال.
وللتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: careers@nbcc.com.sa

 

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