وظائف لدى الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات

الساعة 10:15 صباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنیة لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات والشروط التالية:

1- وظيفة مخطط تصنيع :

– الجنسية : سعودي .

– الأفضلية لخريجي الهندسة الصناعية.

– خبرة في إدارة سلسلة التوريد “سنة كحد أدنى”

– إتقان اللغة الإنجليزية و برنامج الاكسل

2- وظيفة محاسب فرع.

– المدينة: بريدة.

– سعودي الجنسية.

– بكالوريوس محاسبة.

– الأفضلية لمن لديه خبرة ”سنة كحد ادنى”

3- مندوب مبيعات.

– الجنسية : غير محددة.

– الأفضلية لمن لديه خبرة بنفس المجال.

وللتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: careers@nbcc.com.sa

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