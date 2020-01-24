وظائف لدى جمعية الأبرار الخيرية بالطائف

الساعة 7:09 مساءً

المواطن - الطائف

أعلنت جمعية الأبرار الخيرية بالطائف عن وظيفة شاغرة (موظف إداري)، وفق الشروط التالية:

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – التفرغ التامة للعمل بدوام كامل.

3 – أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فما فوق.

4 – أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.

5 – يفضل من لديه خبرة في العمل الإداري سنتين على الأقل.

6 – يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

7 – يجيد التعامل مع وسائل التواصل.

8 – أن يكون من سكان محافظة الطائف.

9 – يفضل من لديه خبرة في العمل الخيري.

10 – اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

• تفاصيل التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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