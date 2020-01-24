وظائف لدى جمعية الأبرار الخيرية بالطائف

المواطن - الطائف
أعلنت جمعية الأبرار الخيرية بالطائف عن وظيفة شاغرة (موظف إداري)، وفق الشروط التالية:
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – التفرغ التامة للعمل بدوام كامل.
3 – أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فما فوق.
4 – أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.
5 – يفضل من لديه خبرة في العمل الإداري سنتين على الأقل.
6 – يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
7 – يجيد التعامل مع وسائل التواصل.
8 – أن يكون من سكان محافظة الطائف.
9 – يفضل من لديه خبرة في العمل الخيري.
10 – اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
• تفاصيل التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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