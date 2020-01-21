وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

المواطن - الرياض
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس ، للعمل في كل من (جدة، الرياض) وفق المسميات التالية :
– Sr. Officer Customer Services – جدة
– Sr. Officer – Telesales – الرياض
– Head – SME Pricing – جدة
– Sr. Officer – Telesales – جدة
– Specialist – .net – جدة
• الشروط العامة:
– سعودي / سعودية الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس .
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
– توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة .
• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
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