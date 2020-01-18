وظائف للجنسين براتب 14 ألف ريال عبر طاقات

المواطن - الرياض
أعلنت بوابة العمل الوطنية طاقات عن توفر وظائف بعدة تخصصات في مختلف المناطق براتب يبدأ من 4 آلاف ريال ويصل إلى 14 ألف ريال ببعض لتخصصات.
ولمزيد من المعلومات عن الوظائف وطريقة التقديم عليها من خلال التفاصيل والروابط التالية:
|م
|اسم الجهة : وظائف المواطن
|المدينة
|مسمى الوظيفة (العدد)
|الراتب / المكافأة
|التفاصيل
|1
|مركز خبراء المعرفة للتدريب
|الرياض
|أخصائي تدريب (وظيفتان)
|12,000 ريال
|التفاصيل
|2
|شركة عبدالعزيز محمد الماضي وشريكه
|الرياض
|أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف)
|تمهير
|التفاصيل
|3
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|مدقق حسابات
|تمهير
|التفاصيل
|4
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|أخصائي علاقات عامة
|تمهير
|التفاصيل
|5
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|مترجم
|تمهير
|التفاصيل
|6
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|محلل نظم تقنية المعلومات
|تمهير
|التفاصيل
|7
|شركة الخليج للتدريب والتعليم
|الرياض
|ممثل خدمة العملاء
|6,000 ريال
|التفاصيل
|8
|الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانيه
|جدة
|مندوب مبيعات طبية (العدد 7 وظائف)
|14,000 ريال
|التفاصيل
|9
|شركه قنوات للنظم
|تبوك
|ممثل خدمة العملاء
|4,000 ريال
|التفاصيل
|10
|شركة أصول الحياة للتجارة
|الرياض
|أخصائي المشتريات
|تمهير
|التفاصيل
|11
|شركة جميرة التجارية المحدودة
|الرياض
|منظم فعاليات
|7,000 ريال
|التفاصيل
|12
|مركز اللؤلؤة البهية لضيافة الاطفال
|القطيف
|مدير مركز رعاية الاطفال
|5,000 ريال
|التفاصيل
|13
|مجموعة الحبيب للخدمات الطبية
|الرياض
|مسؤول المشتريات
|10,666 ريال
|التفاصيل
|14
|شركة طبيعة لصناعة التغليف
|جدة
|عامل تعبئة يدوية (العدد 40 وظيفة)
|4,000 ريال
|التفاصيل
|15
|دار النهضة الأهلية
|المدينة المنورة
|مدرس تحفيظ القرآن الكريم
|تمهير
|التفاصيل
|16
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس ميكانيكي (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|17
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس كهربائي (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|18
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس مدني (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|19
|شركة السلام لصناعة الطيران
|الرياض
|محلل نظم تقنية المعلومات
|تمهير
|التفاصيل
|20
|مؤسسة صالة الآطباء للتجارة
|الرياض
|بائع (العدد 4 وظائف)
|4,500 ريال
|التفاصيل
|21
|شركه قنوات للنظم
|أبها
|ممثل خدمة العملاء
|4,000 ريال
|التفاصيل
|22
|شركة الأسس الثلاثة للاتصالات وتقنيات المعلومات
|الرياض
|مشرف مكتب
|6,000 ريال
|التفاصيل
|23
|مؤسسة زان المصمم للتجارة
|الرياض
|مصوّر (وظيفتان)
|5,000 ريال
|التفاصيل
|24
|شركه توزيع الغاز الطبيعي
|رابغ
|مفتش صحة وسلامة مهنية (العدد 3 وظائف)
|4,000 ريال
|التفاصيل
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