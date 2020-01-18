وظائف للجنسين براتب 14 ألف ريال عبر طاقات

المواطن - الرياض
أعلنت بوابة العمل الوطنية طاقات عن توفر وظائف بعدة تخصصات في مختلف المناطق براتب يبدأ من 4 آلاف ريال ويصل إلى 14 ألف ريال ببعض لتخصصات.
ولمزيد من المعلومات عن الوظائف وطريقة التقديم عليها من خلال التفاصيل والروابط التالية:
|م
|اسم الجهة : وظائف المواطن
|المدينة
|مسمى الوظيفة (العدد)
|الراتب / المكافأة
|التفاصيل
|1
|مركز خبراء المعرفة للتدريب
|الرياض
|أخصائي تدريب (وظيفتان)
|12,000 ريال
|التفاصيل
|2
|شركة عبدالعزيز محمد الماضي وشريكه
|الرياض
|أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف)
|تمهير
|التفاصيل
|3
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|مدقق حسابات
|تمهير
|التفاصيل
|4
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|أخصائي علاقات عامة
|تمهير
|التفاصيل
|5
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|مترجم
|تمهير
|التفاصيل
|6
|شركة تطوير لتقنيات التعليم
|الرياض
|محلل نظم تقنية المعلومات
|تمهير
|التفاصيل
|7
|شركة الخليج للتدريب والتعليم
|الرياض
|ممثل خدمة العملاء
|6,000 ريال
|التفاصيل
|8
|الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانيه
|جدة
|مندوب مبيعات طبية (العدد 7 وظائف)
|14,000 ريال
|التفاصيل
|9
|شركه قنوات للنظم
|تبوك
|ممثل خدمة العملاء
|4,000 ريال
|التفاصيل
|10
|شركة أصول الحياة للتجارة
|الرياض
|أخصائي المشتريات
|تمهير
|التفاصيل
|11
|شركة جميرة التجارية المحدودة
|الرياض
|منظم فعاليات
|7,000 ريال
|التفاصيل
|12
|مركز اللؤلؤة البهية لضيافة الاطفال
|القطيف
|مدير مركز رعاية الاطفال
|5,000 ريال
|التفاصيل
|13
|مجموعة الحبيب للخدمات الطبية
|الرياض
|مسؤول المشتريات
|10,666 ريال
|التفاصيل
|14
|شركة طبيعة لصناعة التغليف
|جدة
|عامل تعبئة يدوية (العدد 40 وظيفة)
|4,000 ريال
|التفاصيل
|15
|دار النهضة الأهلية
|المدينة المنورة
|مدرس تحفيظ القرآن الكريم
|تمهير
|التفاصيل
|16
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس ميكانيكي (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|17
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس كهربائي (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|18
|شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة
|بقيق
|مهندس مدني (وظيفتان)
|تمهير
|التفاصيل
|19
|شركة السلام لصناعة الطيران
|الرياض
|محلل نظم تقنية المعلومات
|تمهير
|التفاصيل
|20
|مؤسسة صالة الآطباء للتجارة
|الرياض
|بائع (العدد 4 وظائف)
|4,500 ريال
|التفاصيل
|21
|شركه قنوات للنظم
|أبها
|ممثل خدمة العملاء
|4,000 ريال
|التفاصيل
|22
|شركة الأسس الثلاثة للاتصالات وتقنيات المعلومات
|الرياض
|مشرف مكتب
|6,000 ريال
|التفاصيل
|23
|مؤسسة زان المصمم للتجارة
|الرياض
|مصوّر (وظيفتان)
|5,000 ريال
|التفاصيل
|24
|شركه توزيع الغاز الطبيعي
|رابغ
|مفتش صحة وسلامة مهنية (العدد 3 وظائف)
|4,000 ريال
|التفاصيل
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ضيف
مكتوف اليدين لااعرف أين اذهب وليس لدي دخل كي اوفر لأهلي مايحتاجون ولكن انتظر فرج الله وليس لي أحد سواه وأسكن انا وعايليتي في غرفه مع طفلين
ضيف
اخر اتصال للبنك الاثنين اتصلوا من الشئون القانونيه وانا في حيره من أمري ورزقت باطفال بعد ١٧ سنه والحمدلله انظروا الي حالي
ضيف
ولدي أقساط سياره لااستطيع دفعه ولدي قرض بنك ماذا أفعل انا وعايليتي وانا ابن هذا الوطن ولكم حرية الاختيار لي واكون لكم من الشاكرين
ضيف
مواطن سعودي وعندما أتقدم لوظيفه يرفضو ويقولوا لكبر سني وليس لدي سياره ولدي طفلين فكيف سااعيش وانا وعايليتي افيدوني جزاكم الله خير
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