وظائف للجنسين بـ الجامعة السعودية الإلكترونية على بند العقود

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (رجال-نساء) على النحو التالي:
الشروط العامة للوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألّا يقل معدل المتقدم في المؤهل المطلوب عن جيد جدًا.
- أن يكون متفرغًا وليس على رأس عمل حكومي.
- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام / تعليم مدمج.
- معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
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اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.
المسميات الوظيفية والشروط الخاصة لكل وظيفة:
|المسمى الوظيفي
|الشروط الخاصة
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مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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|مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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|مبرمج في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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• وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة بالدخول على رابط التقديم (اضغط هنا)، والتقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس 05\06\1441هـ الموافق 30\01\2020م عند الساعة 12:00 ظهرًا.