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حصاد اليوم وظائف

وظائف للجنسين بـ الجامعة السعودية الإلكترونية على بند العقود

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند العقود لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (رجال-نساء) على النحو التالي:

الشروط العامة للوظائف:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألّا يقل معدل المتقدم في المؤهل المطلوب عن جيد جدًا.
  • أن يكون متفرغًا وليس على رأس عمل حكومي.
  • أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام / تعليم مدمج.
  • معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.
  • اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.
المسميات الوظيفية والشروط الخاصة لكل وظيفة:
​المسمى الوظيفي ​الشروط الخاصة

مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (الإعلام – تقنية المعلومات – إدارة نظم معلومات).
  • العمل على: illustrator adobe – indesign – photoshop – aftereffect
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.
​مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية: (تطوير مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – تقنيات التعليم).
  • إجادة تحليل وتصميم المحتوى.
  • تدقيق المحتوى.
  • كتابة السيناريوهات.
  • العمل على: Storyline – blackboard
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.
​مبرمج في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (حاسب آلي-علوم حاسب- تقنية معلومات).
  • إجادة لغات البرمجة (C/C++/java/python).
  • العمل على: Adobe illustrator – InDesign.
  • خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.

• وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة بالدخول على رابط التقديم (اضغط هنا)، والتقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس 05\06\1441هـ الموافق 30\01\2020م عند الساعة 12:00 ظهرًا.

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