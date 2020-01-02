وظائف للجنسين بـ الجامعة السعودية الإلكترونية على بند العقود

​المسمى الوظيفي ​الشروط الخاصة

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مصمم جرافيكس في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (الإعلام – تقنية المعلومات – إدارة نظم معلومات). العمل على: illustrator adobe – indesign – photoshop – aftereffect خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.

​مصمم تعليمي في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية: (تطوير مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – تقنيات التعليم).

إجادة تحليل وتصميم المحتوى.

تدقيق المحتوى.

كتابة السيناريوهات.

العمل على: Storyline – blackboard

خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال.