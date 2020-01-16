وظائف للجنسين لدى شركة المنارة للاتصالات
لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة

وظائف للجنسين لدى شركة المنارة للاتصالات

2020/01/17
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة المنارة للاتصالات وتقنية المعلومات عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد إداري – مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات“، للعمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مساعد إداري.

  1. – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة.
  2. – خبرة قوية التعامل بين الأفراد وخدمة العملاء ومهارات الاتصال.
  3. – القدرة على تعدد المهام.
  4. – مهارات في مجموعة مايكروسوفت أوفيس.

2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

  1. – درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
  2. – ثبت تجربة إدارة المشاريع.
  3. – القدرة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.

رابط التقديم :-

1- مساعد إداري.

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2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

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