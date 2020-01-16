وظائف للجنسين لدى شركة المنارة للاتصالات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المنارة للاتصالات وتقنية المعلومات عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد إداري – مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات“، للعمل في العاصمة الرياض.
الوظائف الشاغرة :-
1- مساعد إداري.
- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة.
- – خبرة قوية التعامل بين الأفراد وخدمة العملاء ومهارات الاتصال.
- – القدرة على تعدد المهام.
- – مهارات في مجموعة مايكروسوفت أوفيس.
2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
- – درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
- – ثبت تجربة إدارة المشاريع.
- – القدرة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.
رابط التقديم :-
1- مساعد إداري.
2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
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