وظائف للجنسين لدى شركة نوماك في جدة

المواطن - جدة

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي – مهندس مسؤول المناوبة – وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مهندس مسؤول المناوبة

مهام الوظيفة :-

– الامتثال لقواعد السلامة واللوائح. – الدراية التامة بمخاطر السلامة في المصنع. – الدراية باتفاقات التشغيل والصيانة النباتية ، P & IDs ، وإجراءات التشغيل الموحدة ، وتعليمات العمل ، وإجراءات تشغيل الطوارئ ، وكذلك المتطلبات التنظيمية وأي وثائق أخرى ذات صلة. – التأكد من تشغيل المصنع وفقًا للمعايير المحددة مع الحد الأدنى من المخاطر التي يتعرض لها الرجال والآلات والمواد ، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة – التنسيق مع جميع الإدارات الأخرى على جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات المصنع أثناء التحول والامتثال لقواعد السلامة واللوائح. – متابعة الجداول التشغيلية المحددة مسبقاً لتحقيق توافر الإنتاج المستهدف بأمان وكفاءة. . – تنسيق جميع الأنشطة أو التغييرات في حالة المصنع مع مدير العمليات. – اتخاذ قرارات سريعة في الحال لتصحيح العيوب أو الاضطرابات. – اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال حالة الطوارئ. – الإشراف على قائمة التحقق من بدء التشغيل ، والتحقق من التعشيق ، واختبارات الحماية ، والأنشطة غير الروتينية مثل الحفظ ، وتنظيف الأحماض ، إلخ. – إصدار تصاريح العمل لقسم الصيانة المعنية. وإصدار أو إلغاء تصاريح العمل لكل ترخيص. – رصد الوضع العام للمصنع وتلخيص الأنشطة في دفتر السجل. – ملء تقارير حالة المصنع اليومية وترحيل جميع الأنشطة التي حدثت.

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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