وظائف للجنسين لدى شركة نوماك في جدة
بمسمى وظيفي مهندس مسؤول المناوبة

وظائف للجنسين لدى شركة نوماك في جدة

2020/01/21
الساعة 12:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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وظائف بشركة نوماك
المواطن - جدة

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي – مهندس مسؤول المناوبة – وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مهندس مسؤول المناوبة

مهام الوظيفة :-

  1. – الامتثال لقواعد السلامة واللوائح.
  2. – الدراية التامة بمخاطر السلامة في المصنع.
  3. – الدراية باتفاقات التشغيل والصيانة النباتية ، P & IDs ، وإجراءات التشغيل الموحدة ، وتعليمات العمل ، وإجراءات تشغيل الطوارئ ، وكذلك المتطلبات التنظيمية وأي وثائق أخرى ذات صلة.
  4. – التأكد من تشغيل المصنع وفقًا للمعايير المحددة مع الحد الأدنى من المخاطر التي يتعرض لها الرجال والآلات والمواد ، والامتثال لمعايير السلامة والبيئة
  5. – التنسيق مع جميع الإدارات الأخرى على جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات المصنع أثناء التحول والامتثال لقواعد السلامة واللوائح.
  6. – متابعة الجداول التشغيلية المحددة مسبقاً لتحقيق توافر الإنتاج المستهدف بأمان وكفاءة. .
  7. – تنسيق جميع الأنشطة أو التغييرات في حالة المصنع مع مدير العمليات.
  8. – اتخاذ قرارات سريعة في الحال لتصحيح العيوب أو الاضطرابات.
  9. – اتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال حالة الطوارئ.
  10. – الإشراف على قائمة التحقق من بدء التشغيل ، والتحقق من التعشيق ، واختبارات الحماية ، والأنشطة غير الروتينية مثل الحفظ ، وتنظيف الأحماض ، إلخ.
  11. – إصدار تصاريح العمل لقسم الصيانة المعنية. وإصدار أو إلغاء تصاريح العمل لكل ترخيص.
  12. – رصد الوضع العام للمصنع وتلخيص الأنشطة في دفتر السجل.
  13. – ملء تقارير حالة المصنع اليومية وترحيل جميع الأنشطة التي حدثت.

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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