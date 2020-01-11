وظائف للرجال والنساء براتب 10 آلاف ريال بمختلف عبر طاقات

المواطن - الرياض

أعلنت بوابة العمل الوطنية “طاقات”، عن توفر وظائف طاقات للرجال والنساء براتب 10000 ريال بمختلف مناطق المملكة.

ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم يرجى الضغط على زر التفاصيل أمام كل وظيفة لمعرفة المؤهلات والشهادات والشروط المطلوبة :-

م اسم الجهة المدينة مسمى الوظيفة (العدد) الراتب / المكافأة التفاصيل 1 برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الجبيل أخصائي صحة عامة (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل 2 مكتب لغة العقل للاستشارات التعليمية والتربوية الظهران منسق تدريب 4,000 ريال التفاصيل 3 شركة سي إم آر سي العربية السعودية الظهران أخصائي تخاطب 8,000 ريال التفاصيل 4 مؤسسة قمة الرواسي للمقاولات الرياض مهندس مدني 8,000 ريال التفاصيل 5 شركة العليان للخدمات الغذائية الخبر أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل 6 شركة بيرما بايب العربية السعودية الدمام أخصائي المشتريات 5,500 ريال التفاصيل 7 شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدوده جدة مُحاسب تمهير التفاصيل 8 مؤسسة قمة الرواسي للمقاولات الرياض مسّاح أراضي 4,000 ريال التفاصيل 9 شركة ثبات للإنشاءات المحدودة الخرج مُحاسب 6.000 ريال التفاصيل 10 شركة حزام المعلومات الرياض أخصائي موارد بشرية تمهير التفاصيل 11 شركة بيرما بايب العربية السعودية الدمام مُهندس ميكانيكي 8,500 ريال التفاصيل 12 شركة ثبات للإنشاءات المحدودة مكة المكرمة مُحاسب (وظيفتان) 6,000 ريال التفاصيل 13 المستشفى السعودي الألماني خميس مشيط أخصائي علاقات عامة تمهير التفاصيل 14 شركة مستشفى القاضي التخصصي المحدودة نجران أخصائي تأمين (وظيفتان) تمهير التفاصيل 15 برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية الرياض مُصمم جرافيك (وظيفتان) تمهير التفاصيل 16 شركة المطبقاني للخدمات الطبيه المحدودة ينبع الصناعية مُمرض متخصص (العدد 10 وظائف) 4,000 ريال التفاصيل 17 شركة المطبقاني للخدمات الطبيه المحدودة ينبع الصناعية أخصائي تمريض (وظيفتان) 10,000 ريال التفاصيل 18 الشركة الأندلسية للحجر الطبيعي والرخام الرياض أخصائي صحة وسلامة مهنية 4,000 ريال التفاصيل

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